«Коламбус» не вышел в плей-офф НХЛ в 5-й раз подряд

«Коламбус» не примет участия в Кубке Стэнли в 5-м сезоне подряд. «Блю Джекетс» потеряли шансы на выход в плей-офф после того, как «Монреаль» обыграл «Каролину» (4:2) и занял 2-е место в зоне уайлд-кард на Востоке.