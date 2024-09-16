Белый дом: Байден позвонил Трампу, чтобы обсудить покушение

Беседа была теплой, кандидат в президенты поблагодарил за звонок Президент Соединенных Штатов Джо Байден созвонился со своим предшественником Дональдом Трампом, чтобы порадоваться за его безопасность, сообщает Белый дом.
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