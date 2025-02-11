Продается земельный участок под строительство дома. Площадь 7.5 соток. Рядом школа, садик, магазины. Документы к продаже готовы.
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Продается земельный участок под строительство дома. Площадь 7.5 соток. Рядом школа, садик, магазины. Документы к продаже готовы.