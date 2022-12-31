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Аделаида (ATP). Медведев в первом круге сыграет с Сонего, Рублев – с Баутиста-Агутом, Джокович – с Лестьенном

Состоялась жеребьевка турнира ATP в Аделаиде, который стартует 1 января. Даниил Медведев (3) в первом круге встретится с Лоренцо Сонего.

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