Дикий кабан застрял в заборе при попытке попасть в сельский клуб Кабан ночью пробрался в село и забежал на огороженную территорию клуба В Новосибирской области дикий кабан застрял в заборе возле клуба в деревне Весёлой, сообщает "МК в Новосибирске".