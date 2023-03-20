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Дикий кабан застрял в заборе при попытке попасть в сельский клуб

Дикий кабан застрял в заборе при попытке попасть в сельский клуб

Дикий кабан застрял в заборе при попытке попасть в сельский клуб Кабан ночью пробрался в село и забежал на огороженную территорию клуба В Новосибирской области дикий кабан застрял в заборе возле клуба в деревне Весёлой, сообщает "МК в Новосибирске".

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