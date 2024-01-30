Fox: в ходе брифинга в Белом доме Кирби устроил перепалку с журналистом

Как сообщает Fox News, в ходе брифинга в Белом доме координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби устроил «резкую» перепалку с журналисткой «Аль-Джазиры» Кимберли Халкетт во время дискуссии о действиях Вашингтона на Ближнем Востоке.