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Fox: в ходе брифинга в Белом доме Кирби устроил перепалку с журналистом

Fox: в ходе брифинга в Белом доме Кирби устроил перепалку с журналистом

Как сообщает Fox News, в ходе брифинга в Белом доме координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби устроил «резкую» перепалку с журналисткой «Аль-Джазиры» Кимберли Халкетт во время дискуссии о действиях Вашингтона на Ближнем Востоке.

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