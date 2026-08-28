Преимущества заднего привода по сравнению с передним на автомобиле

В современном автомобилестроении выбор между задним и передним приводом остаётся актуальной темой, поскольку каждая схема имеет свои особенности, влияющие на динамику, управляемость и эксплуатационные характеристики транспортного средства.
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