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FiNE NEWS

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Преимущества заднего привода по сравнению с передним на автомобиле

В современном автомобилестроении выбор между задним и передним приводом остаётся актуальной темой, поскольку каждая схема имеет свои особенности, влияющие на динамику, управляемость и эксплуатационные характеристики транспортного средства.

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