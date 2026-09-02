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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Василенко о поражении от «Краснодара» по пенальти: «Доволен качеством игры «Факела». Мы создавали моменты, в целом хороший матч»

Тренер «Факела» Олег Василенко оценил поражение от «Краснодара» (1:1, 3:4 по пен.) в FONBET Кубке России в Пути РПЛ.

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