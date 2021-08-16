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Какие преимущества были у советского танка ИС-2 перед германским Тигром

Какие преимущества были у советского танка ИС-2 перед германским Тигром

Тяжелые танки времен Второй мировой войны нередко становятся объектом бурных споров. Нередко сопоставляют две легендарные боевые машины ИС-2 и «Тигр»: какой из них был лучшим?ИС-2 принадлежал армии Советского Союза, «Тигр» – войскам Третьего рейха.

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