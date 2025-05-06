Марочко: взвод ВСУ уничтожен под Купянском

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы России уничтожили комбинированным ударом пункт временной дислокации и до взвода Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Григоровка под Купянском.
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