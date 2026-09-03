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Царьград

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Президент обозначил условия нового инвестиционного цикла

Президент обозначил условия нового инвестиционного цикла

Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума назвал сохранение макроэкономической стабильности одним из основных условий для запуска нового инвестиционного цикла в России.

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