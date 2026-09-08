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Татарстанда яңгыр ява, температура +12 градуска кадәр төшә

Татарстанда яңгыр ява, температура +12 градуска кадәр төшә

Бүген, 8 сентябрьдә, Татарстанда болытлы һәм яңгырлы һава торышы саклана, температура фоны түбәнәя. Бу хакта ТР Гидрометеорология һәм әйләнә-тирә мохитне күзәтү идарәсе хәбәр итә.

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