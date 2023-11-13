В КНР заявили, что не откажутся от своей земли в Южно-Китайском море

Китай не претендует на чужие территории, однако не отдаст ни пяди своей земли, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя позицию Пекина в отношении ситуации в Южно-Китайском море в свете предстоящей встречи лидеров США и КНР.