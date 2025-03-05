Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Северяне идут по Курску: ВСУ пора паковать чемоданы, карта боевых действий

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
Вся бандеропадаль, посмевшая своими помойными корытами на землю РОССИИ, должна сдохнуть и удобрить поля, никакой жалости к бандеромрази быть не должно!!!
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1 д.
АС
Александра Савина
Согласна с вами ,нет этим бандеровцам место на нашей земле ,только как быть падалью
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23 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Ребята мочите без капли сожаления бандеро хохляцкую мразь. Режьте головы этим грязным свиням за зверства в Курске
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17 час.
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