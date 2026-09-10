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Иван Мельников выступил на VII Российско-китайском форуме предпринимателей

10 сентября 2026 года в Москве в Национальном центре «Россия» открылся VII Российско-китайский форум предпринимателей, организованный Российско-китайским Комитетом дружбы, мира и развития.

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