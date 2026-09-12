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Царьград

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Деньги есть, а счастья нет: Bloomberg раскрыл, что такое «синдром внезапного обогащения»

Деньги есть, а счастья нет: Bloomberg раскрыл, что такое «синдром внезапного обогащения»

Bloomberg раскрыл, почему внезапное обогащение не приносит людям счастья и радости.Почему быстро разбогатевшие люди теряют смысл жизни и не испытывают счастья? Bloomberg раскрыл, что такое «синдром внезапного обогащения».

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