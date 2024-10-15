Военное сотрудничество РФ и КНР поддерживает стабильность в мире — Белоусов

Важным элементом поддержания глобальной и региональной стабильности назвал 15 октября военное сотрудничество России и Китая министр обороны России Андрей Белоусов во время официального визита российской делегации в Пекин.
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