Платежный сервис Stick Pay добавляет токен NESS к способам оплаты

Электронный кошелек STICPAY, сегодня расширил список поддерживаемых криптовалют, добавив токен NESS. Компания планирует развивать стратегическое партнерство с NESS LAB, присоединившись к их блокчейн-проекту «информационной» экономики.
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