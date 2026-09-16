Рельсовая война 2.0: Почему украинская железная дорога не превратилась в «поезд в огне»

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Новый козырь Турции: AKINCI применил сверхзвуковую баллистическую ракетуhttps://warpages.ru/wp-content/uploads/2026/09/video_2026-09-16_09-53-47.mp4warpages
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar AKINCI прошёл испытательный запуск сверхзвуковой баллистической ракеты İHA-300. По данным разработчика Baykar, боеприпас поразил морскую цель на дистанции более 250 километров. Испытания состоялись 11 сентября у побережья Синопа над Чёрным морем.
AKINCI вылетел с испытательного центра в Чорлу и направился к полигону. После запуска İHA-300 беспилотник продолжил полёт по заданному маршруту и вернулся на базу. Baykar назвала испытание успешным, заявив о прямом попадании ракеты в морскую цель.
Ракету разработала турецкая компания Roketsan, специализирующаяся на создании ракетного вооружения. Генеральный директор компании Мурат Икинджи назвал проведённый запуск первым боевым испытанием İHA-300. По его словам, ракета «успешно поразила цель» на расстоянии более 250 километров.
Новая ракета для тяжёлого беспилотника
İHA-300 стала очередным дальнобойным боеприпасом, интегрированным с AKINCI. Ранее платформа проходила испытания с другими ракетами семейства İHA, включая İHA-122 и İHA-230.
Особое внимание привлекло предшествующее испытание İHA-122, проведённое незадолго до запуска İHA-300. Во время него AKINCI также нёс более крупную ракету, которая позднее прошла огневое испытание. Такая конфигурация фактически продемонстрировала подготовку платформы к новому запуску.
В испытательном полёте использовался AKINCI, оснащённый несколькими боеприпасами. Один из вариантов предусматривал размещение двух İHA-122 и одной İHA-300 на внешних точках подвески. Это позволило одновременно проверить работу различных типов вооружения с одной беспилотной платформы.
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Дальность становится главным параметром
По опубликованным данным, İHA-300 относится к классу сверхзвуковых баллистических ракет воздушного базирования. При этом точные характеристики изделия официально раскрыты пока ограниченно. Турецкие оборонные издания сообщают о потенциальной дальности до нескольких сотен километров.
Предполагается, что ракета получила инерциальную систему навигации и возможность использования спутниковой навигации. Подобное сочетание позволяет рассчитывать траекторию полёта и корректировать движение на удалении от носителя. Новый комплекс важен прежде всего сочетанием дальности и беспилотного носителя. AKINCI способен доставлять ракету к району запуска без участия пилота на борту.
Появление нового боеприпаса меняет возможности самого AKINCI. Речь идёт уже не только о разведывательных задачах или применении относительно лёгких средств поражения. Тяжелый беспилотник получает возможность использовать дальнобойное ракетное вооружение против удаленных целей.