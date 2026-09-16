Рельсовая война 2.0: Почему украинская железная дорога не превратилась в «поезд в огне» Координаты всех мостов и тоннелей известны, ракеты есть, но нужны ФАБы и приказ В последние недели Минобороны РФ регулярно отчитывается об успешных ударах по железнодорожной инфраструктуре Украины, которая используется в интересах ВСУ.