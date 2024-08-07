⛈ В Крыму сегодня днём ожидаются дожди, грозы и град Также на полуострове усилятся порывы ветра до 15-20 метров в секунду.
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⛈ В Крыму сегодня днём ожидаются дожди, грозы и град Также на полуострове усилятся порывы ветра до 15-20 метров в секунду.