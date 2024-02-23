Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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СВО, США, ядерная война, счастливая вдова Навального, «собаке — собачья смерть»: о чём говорил ДАМ

СВО, США, ядерная война, счастливая вдова Навального, «собаке — собачья смерть»: о чём говорил ДАМ

Заместитель главы Совета Безопасности России, первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии РФ, руководитель межведомственной комиссии Совбеза по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры, экс-президент и экс-премьер Дмитрий Медведев дал большое интервью российским СМИ.

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