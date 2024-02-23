СВО, США, ядерная война, счастливая вдова Навального, «собаке — собачья смерть»: о чём говорил ДАМ

Заместитель главы Совета Безопасности России, первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии РФ, руководитель межведомственной комиссии Совбеза по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры, экс-президент и экс-премьер Дмитрий Медведев дал большое интервью российским СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии