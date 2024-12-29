Лавров оценил рост «дуги насилия» на Ближнем Востоке

«Дуга насилия» на Ближнем Востоке увеличилась, а ирано-израильская конфронтация приблизилась к опасной черте, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, в опубликованном 30 декабря интервью ТАСС.
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