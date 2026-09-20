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Царьград

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Бурковский сбежал в США, похвалился Дудю*, но главное рассказать забыл

Бурковский сбежал в США, похвалился Дудю*, но главное рассказать забыл

Андрей Бурковский сбежал в США, похвалился Юрию Дудю* тем, как устраивает жизнь в Нью-Йорке, но главное рассказать забыл.

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