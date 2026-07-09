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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джанкарло Физикелла об Антонелли: «Италии сильно не хватало своего гонщика. Не просто человека, который выиграл одну гонку, а чемпиона мира»

Бывший пилот «Формулы-1» Джанкарло Физикелла рассказал, что очень рад успехам Андреа Кими Антонелли в нынешнем сезоне.

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