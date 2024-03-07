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Военное обозрение

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Как Жуков разгромил группу армий «Юг» на Правобережье

Как Жуков разгромил группу армий «Юг» на Правобережье

80 лет назад началась Проскурово-Черновицкая операция Советских войск. 1-й Украинский фронт под командованием Жукова освободил от гитлеровцев значительную часть Правобережной Украины и вышел к Карпатам, рассекая стратегический фронт противника на две части.

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