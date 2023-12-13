Транспортная прокуратура вступилась за юную пассажирку "Уральских авиалиний"

В аэропорту Сочи представитель авиакомпании потребовал сдать в багаж или оставить в аэропорту ручную кладь, которая точно соответствовала размерам калибратораЗа несовершеннолетнюю пассажирку, которая пострадала от самоуправства сотрудника "Уральских авиалиний" вступилась Уральская транспортная прокуратура.
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