Транспортная прокуратура вступилась за юную пассажирку "Уральских авиалиний"

В аэропорту Сочи представитель авиакомпании потребовал сдать в багаж или оставить в аэропорту ручную кладь, которая точно соответствовала размерам калибратораЗа несовершеннолетнюю пассажирку, которая пострадала от самоуправства сотрудника "Уральских авиалиний" вступилась Уральская транспортная прокуратура.