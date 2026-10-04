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Татар-информ

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ДжейПи Нил о разгроме «Енисея-СТМ»: Ребята играли и бились друг за друга

ДжейПи Нил о разгроме «Енисея-СТМ»: Ребята играли и бились друг за друга

ДжейПи Нил в 2021 году Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» Наставник казанского клуба «Стрела-Ак Барс» ДжейПи Нил прокомментировал крупное поражение, которое его подопечные нанесли красноярскому «Енисею-СТМ» в первом матче полуфинала чемпионата России по регби.

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