Рейсы в Вилгу из Петрозаводска будет осуществлять другой перевозчик

Найдено временное решение после того, как перевозчик неожиданно отказался осуществлять рейсы. 20 декабря транспортная компания «Перекрёсток», которая осуществляла пассажирские перевозки по маршрутам № 122 «Петрозаводск – Вилга» и № 122К «Петрозаводск – Вилга кладбище», направило в адрес Петрозаводского автовокзала информацию о том, что оно временно приостанавливает выполнение рейсов.