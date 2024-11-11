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Эффективное похудение: ученые раскрыли секрет трехразового питания

Эффективное похудение: ученые раскрыли секрет трехразового питания

Ученые из Университета Бонда выяснили, что трехразовое питание с употреблением пищи в восьмичасовом "окне" и акцентом на завтрак и обед помогает эффективно снижать вес.

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