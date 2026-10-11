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Курские новости

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В школах России введут курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность»

В школах России введут курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность»

Курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» сначала протестируют в ряде школ со второй четверти 2026/27 учебного года, а с января 2027 года введут во всех российских школах.

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