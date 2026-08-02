? Gold Futures COMEX:GC1! ShaboS ? I don't trade gold, but I still keep an eye on it from time to time.
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? Gold Futures COMEX:GC1! ShaboS ? I don't trade gold, but I still keep an eye on it from time to time.