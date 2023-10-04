Власти призвали банки поделиться деньгами с государством. В Германии боятся разозлить Путина: Главное к утру среды

Сенатор предложил российским банкам поделиться прибылью с государством. «RuNews» собрал важные события, произошедшие к утру среды: Глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов предложил банкам поделиться деньгами с государством.
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