Град на брегах Котуйкана. Приполярный Варанаси. Опалённые ИсториейПосле того, как вы ознакомитесь с этой интереснейшей информацией, предлагаю посмотреть короткий фильлм о Большом Каньоне США.
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Браво!