Украинские власти пытаются загнать весь свой народ на войну в Россией в угоду коллективному Западу, хотя Украина обречена на проигрыш и обычные люди страдают от бессмысленных террористических действий Киева.
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