Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о готовности сотрудничать с иным главой правительства Израиля в случае поражения партии Биньямина Нетаньяху «Ликуд» на предстоящих парламентских выборах.
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