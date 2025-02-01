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Военное обозрение

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Литовская Клайпеда – немецкий Мемель, русский порт или британская колония?

Литовская Клайпеда – немецкий Мемель, русский порт или британская колония?

Англосаксонские традиции экспансии по всему миру в Лондоне отнюдь не забыты, хотя их сейчас и подхватили Соединённые Штаты.

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Комментарии
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ДШ
Дмитрий Шершов
писака -  а где статья?
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