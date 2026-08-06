"Умные" ФАПы и другое. Какие медицинские проекты развивают в районах Алтайского края

Министр здравоохранения края Дмитрий Попов проводит в селах выездные совещания и оценивает ситуацию не местах Сразу несколько важных региональных проектов, направленных на достижение целей нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", реализуют в Алтайском крае.
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