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"Умные" ФАПы и другое. Какие медицинские проекты развивают в районах Алтайского края

"Умные" ФАПы и другое. Какие медицинские проекты развивают в районах Алтайского края

Министр здравоохранения края Дмитрий Попов проводит в селах выездные совещания и оценивает ситуацию не местах Сразу несколько важных региональных проектов, направленных на достижение целей нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", реализуют в Алтайском крае.

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