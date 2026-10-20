Боевой путь полного кавалера ордена Славы Андрея Мороза показывает, как расчёт 45-мм противотанковой пушки в 1944–1945 годах подбивал бронетехнику, отражал контратаки, подавлял огневые точки и прокладывал путь пехоте при штурме Бреслау.
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