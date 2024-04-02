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В Китае казнят юриста, который отравил продюсера сериала «Задача трех тел»

В Китае казнят юриста, который отравил продюсера сериала «Задача трех тел»

История, которая достойна того, чтобы ее экранизировали. Убийцу продюсера Netflix приговорили к смертной казни, фото: Shanghai First Intermediate People's Court21 марта 2024 года на Netflix вышел сериал «Задача трех тел» о первом контакте человечества с инопланетянами.

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