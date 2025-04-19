В Литве 83-летнему пенсионеру дали 8,5 лет тюрьмы по обвинению в «шпионаже на Россию В Литве на днях приговорили к восьми с половиной годам тюрьмы очередного «российского шпиона».
Судебный абсурд
Комментарии
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Natalia Ivanova
Надо было вовремя определяться где его Родина и чей он гражданин. В литве всех у кого двойное гражданство и Российское и литовское ждёт то же самое.
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15 час.
Человек из прошлого
служил в литве в 1975-77, они тогда уже были пид.......ми!
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11 час.
Горыныч
Они всегда были, есть и будут пидopaми!
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3 час.
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