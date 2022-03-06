В ГУ МВД России по Красноярскому краю подведены итоги детского конкурса рисунков «Моя мама - полицейский»

В преддверии празднования Международного женского дня в Главном управлении МВД России по Красноярскому краю определили победителей конкурса рисунков «Моя мама – полицейский».

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