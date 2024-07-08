REUTERS/Gleb Garanich/File Photo Реакция российской стороны на решение Нидерландов по отправке истребителей F-16 Украине разочаровывает.
Нидерланды выразили разочарование реакцией РФ на решение о поставках F-16 ВСУ
Комментарии
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Eduard
Если бы Россия врезала по стране ЕС,сразу эти &quot;пепедачи&quot; прекратятся.Европа это кучка недостран и только!
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14 час.
Eduard
Какое Голандии дело до Украины?А Нидерланды изображают из себя "Третейский суд",кем не являются.А конфликта там нет,там Гражданская война начало которому послужил переворот Майдан сделаным Западом,тоесть и Нидерландами!
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14 час.
Meerflieger
А чего, интересно, эти пидерландские гомики и наркоманы ожидали? Что мы тут гей-парад в честь этого забацаем? 🤔😃
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7 час.
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