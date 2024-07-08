Нидерланды выразили разочарование реакцией РФ на решение о поставках F-16 ВСУ

Eduard Если бы Россия врезала по стране ЕС,сразу эти &quot;пепедачи&quot; прекратятся.Европа это кучка недостран и только!

Eduard Какое Голандии дело до Украины?А Нидерланды изображают из себя "Третейский суд",кем не являются.А конфликта там нет,там Гражданская война начало которому послужил переворот Майдан сделаным Западом,тоесть и Нидерландами!