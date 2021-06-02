Комсомольская правда

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В США из-за легализации марихуаны полицейских собак досрочно отправляют на пенсию

В США из-за легализации марихуаны полицейских собак досрочно отправляют на пенсию

В полиции американского штата Вирджиния, где, как и во многих других штатах власти легализовали употребление марихуаны в рекреационных целях, на досрочную пенсию отправлены 13 служебных собак, основной заботой которых было выявление наркотиков.

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