Сравнивать ВВП стран будет сложнее в ближайшие годы из-за статистической реформы

Изменение методики расчетов валового внутреннего продукта (ВВП) затруднит сопоставление показателя по разным странам в переходный период, с 2025 по 2030 годы, обратило внимание рейтинговое агентство АКРА в исследовании «Что нам принесут новые подходы в макроэкономической статистике».