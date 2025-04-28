Сравнивать ВВП стран будет сложнее в ближайшие годы из-за статистической реформы

Изменение методики расчетов валового внутреннего продукта (ВВП) затруднит сопоставление показателя по разным странам в переходный период, с 2025 по 2030 годы, обратило внимание рейтинговое агентство АКРА в исследовании «Что нам принесут новые подходы в макроэкономической статистике».
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