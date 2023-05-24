Федеральное агентство новостей №1

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Американский фантаст с помощью искусственного интеллекта написал 97 книг за 9 месяцев

Американский фантаст с помощью искусственного интеллекта написал 97 книг за 9 месяцев

Американский писатель-фантаст использовал генераторы искусственного интеллекта, чтобы написать и проиллюстрировать почти 100 книг менее чем за год.

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