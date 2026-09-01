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Стали известны размеры штрафов за общение на русском языке в украинских школьных чатах

Стали известны размеры штрафов за общение на русском языке в украинских школьных чатах

В сети появилась информация о штрафах за общение на русском языке в школьных чатах Украины. «Языковой омбудсмен» Елена Ивановская потребовала от родителей общаться на госязыке еще 11 августа.

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