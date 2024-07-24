Ученые обнаружили динозавра с зелеными костями

Последний динозавр, экспонируемый в Музее естественной истории в Лос-Анджелесе, не только является представителем нового вида, но и единственным на планете, чьи кости имеют зеленый цвет, утверждают сотрудники музея.
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