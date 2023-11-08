Форвард "Питтсбурга" Малкин заявил о важности питания для спортсмена

Российский нападающий клуба национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин, говоря о спортивном долголетии, рассказал, что старается следить за питанием и делать различные массажи, которые помогают ему восстанавливаться после матчей.
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