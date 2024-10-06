ТАСС: Путин отметит день рождения в рабочей обстановке

Президент РФ Владимир Путин проведет свой день рождения в рабочей обстановке, сообщает ТАСС. Ожидается, что он встретится с коллегами из стран СНГ на заседании совета глав организации в Москве, а также проведет ряд других рабочих встреч в течение дня.