Песков о главной цели интервью Путина Карлсону: главное, чтобы нас услышали

Главное, чтобы нас услышали. Так, как передает ТАСС, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался об интервью, которое президент Российской Федерации Владимир Путин дал бывшему ведущему американского телевизионного канала Fox News Такеру Карлсону.
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